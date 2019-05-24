В список памятников культурного наследия включили три уфимских здания

Первое здание – Мариинская гимназия на Пушкина, 108, которое является частью исторической застройки. Здание сейчас в отличном состоянии – в нем расположена Гимназия №3. На здании сохранились лепные розетки, чугунные фигурные балясины и множество других архитектурных элементов.

Второй новый объект в списке – «Усадьба Россинского» на Заки Валиди, 57. Хорошо сохранившееся здание находится возле гостиницы Crowne Plaza, сейчас в нем находится ресторан. И третий объект, попавший под защиту – прогимназия Овчинниковой на Цюрупы, 9 – ныне принадлежащее Уфимскому государственному институту искусств им. Загира Исмагилова.