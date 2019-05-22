В Уфе в течение пяти лет расселят 91 аварийный дом

В IV квартале 2019 года начнется расселение жильцов из аварийных домов в Уфе. Власти города определили объекты, из которых в ближайшие пять лет переселят всех жителей в новые дома.

В Башкирии действует несколько программ по расселению аварийных зданий. По программе переселения до 2025 года в Уфе снесут 27 домов, в которых живут 805 человек. Большая часть их них – 1917 года постройки, самый старый – 1895 года постройки, самый современный дом – 1956. Снос домов на Аксакова, 42, Гоголя, 41а, Коммунистической, 38, Ленина, 21/2, Октябрьской Революции, 47б, Олимпийской, 45 и 45а, а также Правой Белой, 8а и Свердлова, 65 планируют закончить к 31 декабря 2020 года.

Также по различным программам, не финансируемых Фондом содействия реформированию ЖКХ будет расселено 64 дома и 1840 человек. Большая часть – к концу 2019 года. По расселение попадают здания на Ахметова, 285, Зенцова, 81а/16, Интернациональной, 181, Карла Маркса, 5/2, 5/7 и 9а, на Коммунистической, 37а, Менделеева, 124, 126 и 128, Нехаева, 71 и Новомостовой, 20. Расселят множество домов на улице Октябрьской Революции: здания номер 15–24, 27-29, 31-32, 37-38, 41, 44, 46, 48–51, 56–58, 60а и 62. В этом году также переселят жителей Тукаева, 33б и Уссурийской, 27.