Стало известно, какие улицы в Уфе перекроют из-за Международного полумарафона

В воскресенье, 19 мая, в Уфе будет проходить Международный полумарафон « ЗаБег !», участники которого будут бежать различные дистанции – от двух до 21 километра. На всем протяжении трассы бегунов, улицы города будут перекрыты для проезда.

Старт и финиш забега в Уфе на площади перед «Конгресс-холлом “Торатау”», здесь расположится яркий фестивальный городок с фан-зонами для бегунов всех возрастов. На сегодняшний день на забег зарегистрировались более 1400 бегунов. Спортсмены, которые бегут 21,1 километр, должны будут сделать два круга по этим улицам. Отмеченные на карте участки дорог будут перекрыты с 9:00 до 15:00. Парковки для авто организуют вдоль улицы Цюрупы, на улице Советской, а также возле стадиона «Динамо».