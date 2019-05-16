Стало известно, какие улицы в Уфе перекроют из-за Международного полумарафона
В воскресенье, 19 мая, в Уфе будет проходить Международный полумарафон «ЗаБег!», участники которого будут бежать различные дистанции – от двух до 21 километра. На всем протяжении трассы бегунов, улицы города будут перекрыты для проезда.
Старт и финиш забега в Уфе на площади перед «Конгресс-холлом “Торатау”», здесь расположится яркий фестивальный городок с фан-зонами для бегунов всех возрастов. На сегодняшний день на забег зарегистрировались более 1400 бегунов. Спортсмены, которые бегут 21,1 километр, должны будут сделать два круга по этим улицам. Отмеченные на карте участки дорог будут перекрыты с 9:00 до 15:00. Парковки для авто организуют вдоль улицы Цюрупы, на улице Советской, а также возле стадиона «Динамо».
Маршрут полумарафона следующий:
- - От «Конгресс-Холла» по Мажита Гафури до улицы Пушкина.
- - По Пушкина до улицы Ленина.
- - По Ленина до улицы Достоевского.
- - По Достоевского до перекрестка с улицей Мустя Карима.
- - По улице Мустая карима до Коммунистической.
- - По Коммунистической до Карла Маркса.
- - По Карла Маркса до Парка Культуры и Отдыха им. Ивана Якутова.
- - По Парку Якутова до улицы Ленина.
- - По Ленина до улицы Достоевского.
- - По Достоевского до улицы Крупской.
- - По улице Крупской до Кирова.
- - По Кирова до улицы Ленина.
- - По Ленина до улицы Пушкина.
- - По Пушкина до Советской.
- - По Советской до улицы Заки Валиди.
- - По Заки Валиди до «Конгресс-Холла».
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