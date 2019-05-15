Жителям Уфы предлагают проверить свой уровень финансовой грамотности

Зачет построен как на сложных финансовых темах, так и на вопросах, актуальных для повседневной жизни: о кредитах, ипотеке, пенсии, страховании и инвестициях. Участники смогут выбрать уровень сложности в зависимости от своей подготовки. А в тесте, помимо вопросов с выбором ответа, будут и задания, которые требуют развернутого пояснения. На прохождение теста будет дано 60 минут. Ответив правильно на 23 вопроса, участник получит сертификат и подборку индивидуальных рекомендаций (по тем темам, в которых он допустил ошибки).

Зачет по финансовой грамотности проходит уже второй год подряд. В прошлом году в акции поучаствовали 300 тысяч человек. Чтобы пройти тест, нужно зарегистрироваться на сайте проекта с 15 по 29 мая.