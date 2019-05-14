Уфимский фотограф открывает выставку, посвященную жизни в Японии
16 мая в холле кинотеатра «Родина» открывается фотовыставка уфимского фотографа Булата Салихова.
Булат в течение полутора месяцев путешествовал по Японии, изучал не туристические места. Мастер монтажной съемки и travel-фотограф расскажет гостям выставки о тайнах страны восходящего солнца, поделится полезными лайфхаками.
В программе открытия выставки будет викторина на тему Японии с призами, а в 19:00 пройдет первый показ фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Вход на выставку бесплатный.
У нас есть группа во «ВКонтакте»! Подписывайтесь, и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в Уфе и в мире!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.