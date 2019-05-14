Уфимский фотограф открывает выставку, посвященную жизни в Японии

Булат в течение полутора месяцев путешествовал по Японии, изучал не туристические места. Мастер монтажной съемки и travel-фотограф расскажет гостям выставки о тайнах страны восходящего солнца, поделится полезными лайфхаками.

В программе открытия выставки будет викторина на тему Японии с призами, а в 19:00 пройдет первый показ фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Вход на выставку бесплатный.