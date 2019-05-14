Трио «Лауд» приедет в Уфу с бесплатным концертом
Одним из хедлайнеров фестиваля Mega Urban Fest стало уфимское трио «Лауд».
На фестивале ребята исполнят лучшие хиты в режиме live. Танцевальный проект разделит сцену фестиваля вместе с рэперами Face и Хаски, а также группой «Аигел». Сам фестиваль пройдет 29 июня на парковке ТЦ «Мега». Вход на мероприятие – свободный.
В 2018 году «Лауд» стали обладателями премии журнала «Уфа.Собака.ru» «ТОП30. Самые знаменитые люди Уфы», выпустили альбом «ТанецГолосЗвук3», получили премию «Золотая горгулья» и выступили на множестве фестивалей.
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