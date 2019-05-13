В Уфе в восьмой раз пройдет «Весенний бал», на котором будут танцевать выпускники и их родители.

На время проведения бала в Уфе перекроют несколько улиц. Машинам запретят проезд с 22:00 24 мая до 21:00 25 мая. Движение будет перекрыто по улице Октябрьской (от улицы Ленина до Цюрупы), по улице Ленина (от улице Коммунистической до Пушкина), по улице Театральной (на участке от Заки Валиди до Пушкина) и на улице Пушкина (от улицы Цюрупы до улицы Карла Маркса), а также на всем протяжении улицы Советской. Также изменится схема движения автобусов.

Сам «Весенний бал» пройдет 25 мая в 12:00. В этот день тысячи школьников, выпускников, учителей и родителей выйдет на площадь и присоединяться к общероссийской танцевальной традиции. В этом году бал пройдет в 22 городах. Также городские танцевальные коллективы будут учить в этот день всех желающих движениям из разных стилей и направлений.