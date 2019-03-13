В Уфе презентовали отель Crowne Plaza

Отель в Уфе стал одним из 423 гостиниц международной сети IHG, к которой в городе также принадлежит отель Holiday Inn. Как пояснил вице-президент компании InterContinental Hotels Group Арон Либинсон, переход отеля под новый бренд позволит развить в Уфе направление делового туризма, ведь Crowne Plaza – единственный отель в городе, имеющий сертификата о пятизвездочном уровне обслуживания. Гостям предоставят преимущества Reward Club – это будут скидки на заселение в другие отели сети, а также партнерские спецпредложения, например, возможность обменивать бонусные баллы отеля на мили в компании «Аэрофлот».

– Гости сразу заметят изменения. Во-первых, это новая яркая цветовая гамма, стилистика и полиграфия. Во-вторых, на входе появились так называемые energy station – точки «энергии», где можно бесплатно взять свежие фрукты, воду и карты с маршрутами для пробежек. Появились и тихие зоны для тех гостей, которые хотят спокойно отдохнуть. Новый уровень услуг предполагает возможность выбрать подушку по вкусу, наполнить номер любимыми ароматами или поработать в специально-оборудованной школе, сообщила генеральный менеджер отеля Оксана Раевская.