Через Уфу проедет автоколонна акции «Тотальный диктант»

11 марта началось «Тотальное путешествие» организаторов акции «Тотальный диктант». За 29 дней команда проедет через 27 городов, в том числе и Уфу.

В городах по пути следования организуют стоянки на центральных площадках. Все желающие смогут познакомиться с командой акции, поучаствовать в конкурсах от организаторов. В Уфе, например, будет организована встреча с главным редактором портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым. Он прочитает тематическую лекцию о грамотности и русском языке, работе лингвистов. Также будет встреча с писателем Ильдаром Абузяровым, который расскажет слушателям о финно-уграх Поволжья. Автопробег посетит Уфу 25 марта.

К автопробегу в этом году присоединились несколько писателей, который напишут книгу о России и «Тотальном путешествии». Конечная точка маршрута – Таллин. Город стал первой зарубежной площадкой, которая носит звание столицы «Тотального диктанта». Здесь 13 апреля текст для орфографической проверки прозвучит в исполнении самого автора – Павла Басинского.