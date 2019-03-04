Владельцы карты «Мир» теперь могут пользоваться бесконтактной оплатой
Платежная система «Мир» представила сервис бесконтактной оплаты MirPay (по типу Google Pay). Пока она работает только для держателей карт восьми банков.
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Фото: instagram.com/mirpaycard/
Полноценный сервис бесконтактной оплаты станет доступен уже во втором полугодии 2019 года. Пока подключить карту и оплачивать покупки с мобильного телефона смогут клиенты Россельхозбанка, РНКБ, банка «Центр-инвест», СМП Банка, банка «Россия», УБРиР, Московского Кредитного Банка и Промсвязьбанка.
Оплата производится с помощью мобильного со встроенным NFC-модулем. Защита платежных операций производится в соответствии со стандартами международной системы безопасности, сообщает сервис Banki.ru.
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