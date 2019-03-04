Владельцы карты «Мир» теперь могут пользоваться бесконтактной оплатой

Платежная система «Мир» представила сервис бесконтактной оплаты MirPay (по типу Google Pay). Пока она работает только для держателей карт восьми банков.

Полноценный сервис бесконтактной оплаты станет доступен уже во втором полугодии 2019 года. Пока подключить карту и оплачивать покупки с мобильного телефона смогут клиенты Россельхозбанка, РНКБ, банка «Центр-инвест», СМП Банка, банка «Россия», УБРиР, Московского Кредитного Банка и Промсвязьбанка.

Оплата производится с помощью мобильного со встроенным NFC-модулем. Защита платежных операций производится в соответствии со стандартами международной системы безопасности, сообщает сервис Banki.ru.