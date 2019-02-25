В ГИБДД назвали сроки введения электронных водительских прав

Переход на электронные водительские удостоверения может произойти уже в 2020 году, рассказал начальник ГИБДД Михаил Черников.

Водители смогу не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля, сообщил в интервью «РИА Новости» начальник Госавтоинспекции Михаил Черников. При этом, нововведение поможет бороться с подделкой документов, так как все данные будут храниться в базах данных ГИБДД. Кстати, менять документы не придется – физические права по-прежнему будут действовать.

Ранее ведомство планировало устанавливать в водительские права чип с которого можно было считывать данные о водителе и транспортном средстве. Но от этой идеи отказались.