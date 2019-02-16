Три девушки из Уфы представят Башкирию в проекте «Песни» на «ТНТ»

16 февраля на канале «ТНТ» стартует второй сезон проекта «Песни», в котором будут участвовать три девушки из Уфы.

Первой участницей станет 20-летняя студентка уфимского училища искусств Анна Бурова, которая сама пишет все тексты к песням. Вторая – 27-летняя певица и ведущая Венера Латыпова. А третья, самая молодая, 16-летняя ученица Гимназии №82 Кристина Ташкинова.

Каждая из девушек попадет в команду одного из рэперов и поборется за шанс выступить на большой сцене. Поболеть за уфимских девушек можно будет в субботу, 16 февраля, в 20:00.