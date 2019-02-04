Экс-глава департамента культуры Москвы придумает программу развития Башкирии

Сергей Капков, руководитель одного из исследовательских центров при МГУ, а также автор концепции «Парка Горького» в Москве, займется разработкой программы благоустройства городов Башкирии.

Одно из направлений деятельности Капкова – привлечь туристов к новому геопарку Торатау. Шихан может стать местом туристического паломничества. Ребрендинг будут проводить на примерах Исландии и Японии. Также в планах у Капкова – сделать уфимскую набережную привлекательным местом, разместив рядом сцену на воде и лыжню. Также он предложил размещать фотографии природы Башкирии в аэропорту Москвы и использовать имена Юрия Шевчука и Земфиры, Сергея Довлатова и Рудольфа Нуриева в качестве рекламных брендов.