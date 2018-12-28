В Уфе отреставрировали Усадьбу братьев Соловьевых

В столице Башкирии закончились работы по восстановлению внешнего вида двух зданий, исторических бывших Усадьбой братьев Соловьевых. Здания находятся на Свердлова, 86 и 88.

− Два строения принадлежали братьям-купцам Соловьевым. Построены они в конце XIX века по проекту неизвестного архитектора. В советские годы усадьба превратилась в коммуналки с отдельными входами для каждой семьи. В доме имелось множество комнат, сгруппированных в несколько секций по принципу последовательного примыкания, − сообщили в Управлении по государственной охраны объектов культурного наследия Башкирии.

Внешний облик здания почти не изменился. Строители воссоздали крышу и кровлю, отреставрировали фасад и декоры оконного обрамления, взяв за основу фотографии начала XX века. Реставраторы демонтировали также поздние пристрои.