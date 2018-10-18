В Демском районе Уфы построят девять высоток и новый корпус лицея №123
Администрация утвердила план развития квартала возле ЖК «Черника».
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Фото: www.ufacity.info
В городской мэрии утвердили проект пранировки территории квартала, ограниченного улицами Ухтомского, Магистральной, Дагестанской и Правды в Демском районе. Там планируют построить девять новых жилых домов, в высоту до 27 этажей.
Предполагается построить пять зданий в 27 этажей, один дом в 28 этажей и одну высотку в 19 этажей. Возле них застройщик спроектировал сквер и открытый физкультурный комплекс, механизированную парковку. В проектируемых домах смогут жить, по подсчетам застройщика, до 2858 жителей. Общая площадь проектируемых квартир – 85,78 тысяч кв.м.
Стоящий рядом детский сад №115 планируют реконструировать, чтобы он вмещал до 300 детей. Лицей №123 также расширят, пристроив рядом новый учебный корпус. Застройщик планирует реконструировать Дом детского творчества «Орион».
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