Волонтеры «Том Сойер Фест» восстановили фасад дома на Гоголя, 24

Руководство фестиваля «Том Сойер Фест» отчиталось о том, что работы в доме возле Гоголя, 24 почти закончены. 20 октября волонтеры готовятся сдать обновленный фасад дома советника Рябинина.

Закроют многомесячный фестиваль торжественным водружением памятной таблички с указанием улицы и номера на дом. На встречу зовут всех, кто когда-либо помогал восстанавливать фасад этого здания. Волонтеры расскажут об успехах фестиваля и в других городах, а также о неудачах. Например, в Калуге снесли дом, фасад которого волонтеры восстановили лишь год назад.

– Чтобы не допустить такого здесь, в Уфе, мы готовим документы для постановки этого дома на охрану. Нашу работу, конечно, нельзя назвать реставрацией, мы просто привели дом в приличный вид. Очень важно рассказать горожанам о том, мимо каких зданий они ходят каждый день, об их истории. Можно годами говорить о ценности дореволюционного деревянного зодчества, но пока человек сам не попробует восстановить наличник, он этой ценности не прочувствует. К тому же этим проектом мы наглядно показали, как можно восстановить вид исторического здания без особо больших затрат. А красивая историческая архитектура может привлечь туристов. Пока не знаем, будет ли «Том Сойер Фест» проводится в следующем году, – пояснила нам координатор проекта Кристина Абрамичева.

В Уфе «Том Сойер Фест» стартовал 6 июня. Волонтеры взялись за восстановление усадьбы, построенной в первой половине XIX века.