Модель из Башкирии представит Россию на международном конкурсе красоты Miss International

Российскую федерацию на Miss International в этом году будет представлять девушка из Башкирии – Галина Лукина.

Галина – обладательница титула «Мисс Башкортостан – 2016» и «посол мира». Возможность стать участницей конкурса она получила, выиграв «Мисс Звезда России».

Галина закончила БашГУ, за последние несколько лет выиграла несколько международных конкурсов. Например, Face of the Universe («Лицо Вселенной», 2017), Miss Bikini World («Мисс Бикини Мира», 2015), Muss Bikini SNG («Мисс Бикини СНГ», 2015). Miss International будет проводиться в 58-ой раз, место проведения – Токио.