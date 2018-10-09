В Уфе нарисовали огромную куницу

На здании торгового центра «Башкирия» изобразили символа региона – куницу. Арт-объект появился совсем недавно и был нарисован Олегом Кайбышевым.

Макеты граффити выбирали отдельным голосованием на конкурсе «С чего начинается родина». Организаторам сразу понравился рисунок Олега. Куница на нем – милый и доброжелательный зверек, прячущийся в траве.

– Надеемся, что рисунок понравится уфимцам, а у маленьких горожан появится желание побольше узнать об истории родного города, и о том, почему именно куница является символом Уфы, – пояснил координатор Центра ОНФ в Башкирии Ильдар Нуртдинов.

В высоту новый цветной рисунок около четырех метров, он расположен на внешней стене торгового центра. Автор рисунка известен своими масштабными работами. Его руке принадлежат масшатбные портреты Юрия Гагарина и Михаила Ферина.