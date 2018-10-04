У жителей Башкирии будет три дополнительных выходных в 2019 году

Жителям России рассказали, как они будут отдыхать в течение года. Но в Башкирии выходных дней будет больше из-за республиканских праздников.

Новогодние каникулы начнутся в 2018 году – 30 декабря, и 31декабря (понедельник) также будет нерабочим. Новогодние каникулы продлятся до 8 января. Выходной день с 5-6 января перенесут на 2-3 мая. День защитника отечества выпадает в 2019 году на субботу, выходной перенесут на 10 мая. Получается, что майские праздники растянутся с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. В список выходных включили 12 июня (День России), 2-4 ноября (День народного единства).

Для жителей Башкирии календарь выходных дней пополнился 4 июня (Ураза-Байрам), 11 августа (Курбан-байрам) и 11 октября (День республики).