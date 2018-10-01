Бизнесмены расскажут уфимским студентам, как открыть свое дело

В Уфе пройдет бесплатный бизнес-форум для студентов, спикерами на котором станут молодые предприниматели. Они поделятся опытом и дадут советы, как найти деньги на открытие бизнеса.

Первый спикер – уфимский предприниматель Иван Кожемякин, основавший в прошлом году бренд одежды Home. Он расскажет о своих первых шагах в мире бизнеса, разберет основные ошибки предпринимателей. Второй спикер – Альбина Назарова, основательница сети салонов Sahar&Vosk поговорит о рисках для предпринимателя. Третий – Динар Шагиев, руководитель салона «Мастер Зрения», объяснит все, что нужно знать для продвижения бренда в соцсетях. И четвертый – Азамат Гарданов, руководитель проекта «Бизнес-молодость» в Уфе поговорит о привлечении инвестиций.

На форум можно бесплатно попасть, пройдя регистрацию по ссылке. Само мероприятие начнется 10 октября в 10:00 по адресу: улица Карла Маркса, 12.