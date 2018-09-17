В Уфу приедет именитый архитектор из Вероны

Посетители выставки смогут увидеть предметы интерьера и декора от ведущих производителей и поставщиков, а также новинки отделочных, лакокрасочных материалов, напольных покрытий и мебели, интерьерный свет и текстиль. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по типографике, re-дизайну, компьютерной 3D-архитектуре, дизайну города, познакомиться с презентацией возводимого в Уфе арт-квартала.

Спикерами образовательной части станут руководитель Dark Design Group Игорь Паличев, арт-директор студии Paradox Box Ильшат Байбурин, кандидат искусствоведения и преподаватель Уфимского государственного института искусств Марс Ахмадуллин, член Союза дизайнеров России Рим Умяров, а также специальный гость выставки, итальянский архитектор, технический директор компании Coprat Марко Каприни. Архитектор проведет лекцию «От интерьера к экстерьеру – итальянский подход к определению восприятия внутреннего и внешнего пространства».

Еще один знаменитый гость – архитектор-дизайнер Карина Кальметьева, которая проведет мастер-класс по декорированию интерьера. Участники практикума научатся определять стиль интерьера и подчеркивать его особенности с помощью декора.



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