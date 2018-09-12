За четыре месяца Башкирию посетили 720 тысяч туристов

В Башкирии представили итоги летнего туристического сезона. За последние четыре месяца республику посетили 720 тысяч человек.

Всего, как отмечают эксперты, с начала года в Башкирии побывали 872 тысячи туристов. По сравнению с предыдущим годом, показатели туристической привлекательности выросли на 26%. А если смотреть только по летнему турпотоку – прирост в количестве туристов составляет порядка 40%. Особой популярностью у приезжих пользуется Уфа. Также, больше 120 тысяч человек посетили национальные парки и заповедники. В топе – парк «Башкирия», Башкирский заповедник, «Шульган-Таш», «Кандры-куль» и «Аслы-куль».