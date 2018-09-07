Посетителей московской выставки «Особое приглашение» необычным способом зовут посетить Уфу

Фотографии для выставки делал обладатель премии World Press Photo фотограф Александр Гронский. Его произведения не подписаны, но под каждой из фотографий посетитель выставки найдет московский номер телефона, на который можно бесплатно позвонить. По каждому из номеров ответит знаменитость и пригласит в свой родной город. В Екатеринбург, например, зовет певица Лиза Монеточка, в Москву – дизайнер Артемий Лебедев, автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина зазывает в Казань, а писатель Евгений Гришковец – в Калининград.

Осень – самое время слетать за шашлыком в Уфу и пожарить его прямо во дворе, считает рэпер Kreem, записавший аудиоприглашение в родной город. Иллюстрацией к приглашению служит уфимский дворик с замеревшим в кустах «ПАЗиком».

Выставка проработает до 18 сентября.