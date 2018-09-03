На первом форуме активных горожан в Уфе обсудят экологию и «футуро урбанизм»
Двухдневный форум пройдет на площадке «ВДНХ-Экспо».
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Фото: facebook.com/Живая-Уфа-1328382500631525
В Уфе пройдет первый форум активных горожан «Живая Уфа», на котором городские эксперты будут обсуждать различные инициативы, которые могут помочь в развитии башкирской столицы. Двухдневные обсуждения пройдут 5 и 6 сентября на площадке «ВДНХ-Экспо».
Первый день мероприятия пройдет под девизом «право на город». Начнется он с мастер-классов приглашенных экспертов: «город, как экосистема», «5 шагов оживления города», «живая городская среда», «как управлять историческим наследием» и «футуро урбанизм». После обеда начнутся обсуждения тем культурного развития и вовлечения горожан в активную жизнь мегаполиса.
Второй день тематически озаглавлен лозунгом «делаем город». Утро пройдет за обменом кейсами и генерацией прикладных проектов. После обеда начнется ярмарка проектов – участников форума и обычных горожан попытаются привлечь для реализации некоторых инициатив.
Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.
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