В Уфе центр города перекроют на два дня

В столице Башкирии в четвертый раз пройдет Уфимский международный марафон, участвовать в котором планируют около 3500 жителей города.

Чтобы обезопасить бегунов, городские власти решили частично перекрыть исторический центр Уфы. В 16:00 1 сентября до 24:00 2 сентября закроют для движения улицу Заки Валиди (от пересечения с Театральной до перекрестка с Карла Маркса). С 17:00 1 сентября до 24:00 2 сентября перекрытие коснется улицы Карла Маркса (от Заки Валиди до Тукаева).

Большую часть центра перекроют с 07:00 до 15:00 2 сентября. В это время троллейбусы №22 будут разворачиваться на Центральном рынке, а трамваи №5 и №16 вовсе не будут ходить. Большую часть автобусных маршрутов пустят по улице Цюрупа.