Почти 16 тысяч человек уехали из Башкирии

Население республики с января по ноябрь 2016 года по данным Башстат сократилось на три тысячи человек. Отрицательная динамика сложилась за счет тех, кто уехал жить в другие регионы - 6,7 тысяч человек (в прошлом году - 4,6 тысяч). Причем основную часть покинувших регион - 5,8 тысяч человек, - составляют не мигранты, а люди решившие сменить место жительство.

Лидером по миграционной убыли стала Уфа – минус 1853 человека (в город приехали 29 тысяч, а уехали 30,9 тысяч человек).





