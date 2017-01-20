Шоу-рум в жилом квартале «Уфимский кремль»

Шоу-рум от строительной компании «Первый трест» и фабрики мебели «Ре-форма» - это презентационная двухкомнатная квартира, общей площадью 78,2 кв.м, расположенная на тринадцатом этаже шестнадцатиэтажного дома. Квартира полностью готова к проживанию: в ней сделан ремонт, расставлена мебель и есть вся необходимая техника.

Основная цель проекта – показать рациональное использование жилого пространства и готовые мебельные решения в интерьере. Дизайнеры фабрики «Ре-форма» спроектировали функциональную и удобную мебель для каждой комнаты – прихожей, гостиной, спальни, кухни и ванной. Вся мебель выполнена в едином стиле и идеально подчеркивает гармоничность и целостность интерьера. Гости шоу-рума всегда могут самостоятельно оценить комфорт предлагаемой обстановки, увидеть квартиру во всей красе и примерить на себя роль её хозяина.