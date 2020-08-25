Особая экономическая зона в Башкортостане начнет работу в 2021 году

Об этом в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Статус особой экономической зоны мы получили 27 мая. На этом месте совсем недавно были где-то бурьян, где-то поросль, где-то шламовые отстойники. Но я точно знаю, что следующим летом там уже начнут возвышаться стены новых предприятий», – написал Хабиров.

Как ожидается, развитие особой экономической зоны создаст множество новых рабочих мест, будет способствовать повышению зарплат и уровня жизни в этих районах, сыграет большую роль в экономике всей республики. На развитие инфраструктуры в этой местности регион направил 6,3 миллиарда рублей.