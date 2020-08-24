Прокуратура Башкортостана проверит сделки, в результате которых «БСК» перешла в частные руки

24 августа на совещании в правительстве глава республики поручил Минземимущества проверить все сделки, через которые «БСК» перешла в частные руки, а также ущерб, который был нанесен при этом бюджету.

Координировать эту работу будет первый вице-премьер правительства Андрей Назаров, подключат прокуратуру. По словам Радия Хабирова, у него возникло «полное непонимание» с акционерами касательно дальнейшего развития предприятия, учитывая запрет на разработку Куштау.

Уже создана юридическая группа, проводится проверка всех сделок, в результате которых был отчужден государственный пакет акций компании.