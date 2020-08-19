В Уфе построят 10 новых мостов

Всего по плану предусмотрено строительство 10 новых мостов через реки Белая и Уфа. Первым построят мост через Белую по улице Интернациональной (Орджоникидзевский район), чтобы обеспечить проезд к Затону по другой стороне реки параллельно проспекту Октября.

Вторым проложат мост через реку Уфу в рамках долгостроя «Восточного выезда», третьим – через Белую по улице Атнабаева в Кузнецовский Затон.

Также планируют построить три моста через Уфу между Инорсом и Сипайлово, дублера Затонского моста через Белую, Миловский и Демский мосты, выезд из Северной промзоны через Белую. Сроки реализации этих проектов пока неизвестны.