Стали известны подробности реконструкции одного из уфимских парков

По состоянию на 17 августа рабочие монтируют каркас вокруг озера и спортплощадку, укладывают плитку на пешеходных дорожках.

Также проводится монтаж систем видеонаблюдения и автополива, установка фонарных столбов и строительство детских игровых площадок.

Наряду с парком обновляется и площадь перед ДК «Моторостроитель»: в скором времени на ней установят современный фонтан, сейчас меняется брусчатка, обновляются лестницы. По периметру парка проложат велодорожку и «тропу здоровья».

Кроме того, в парке появится «Аллея молодоженов», которая будет служить фотозоной при проведении торжественных церемоний бракосочетания.