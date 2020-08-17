Обновление парка «Первомайский» в Уфе стартовало в 2019 году и завершится в 2020. Территории перед ДК «Моторостроитель» и администрацией Калининского района составят единый архитектурный ансамбль.
Стали известны подробности реконструкции одного из уфимских парков
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ufacity.info
По состоянию на 17 августа рабочие монтируют каркас вокруг озера и спортплощадку, укладывают плитку на пешеходных дорожках.
Также проводится монтаж систем видеонаблюдения и автополива, установка фонарных столбов и строительство детских игровых площадок.
Наряду с парком обновляется и площадь перед ДК «Моторостроитель»: в скором времени на ней установят современный фонтан, сейчас меняется брусчатка, обновляются лестницы. По периметру парка проложат велодорожку и «тропу здоровья».
Кроме того, в парке появится «Аллея молодоженов», которая будет служить фотозоной при проведении торжественных церемоний бракосочетания.
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