В Уфе подорожал проезд в общественном транспорте

Проезд в городском автобусе при оплате транспортной картой теперь составит 23 рубля, наличными или банковской картой – 28 рублей.

Проезд в полуэкспрессах и экспрессах, а также специальными автобусными маршрутами в Уфе обойдется в 34 рубля, в пригородных автобусах тариф составит 2,5 рубля за километр, провоз багажа – 20 рублей.

Эти цены будут действовать до конца 2020 года. С первого января 2021 года тарифы снова изменят: все цены повысятся на один рубль.