Минкульт Башкортостана отложил открытие кинотеатров

Согласно текущим планам, кинотеатры в Башкортостане откроются не раньше первого сентября – такое решение озвучили в Минкульте республики.

Важнейшим условием возобновления деятельности кинотеатров станет необходимость соблюдения установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций: интервалы между сеансами не менее получаса, в которые зал будет проветриваться и дезинфицироваться, а также ограниченное количество зрителей в зале для соблюдения социальной дистанции.

Российские кинотеатры прекратили работу 23 марта из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день в Уфе посмотреть кино можно только в автокинотеатре под открытым небом.

Зато билеты на автокино стоят дешевле обычных, да и от сеанса вас не отвлекут шуршащие чипсами соседи по ряду. Пара сеансов как раз пройдет в этот уикенд – о них вы можете почитать в нашей подборке развлечений на выходные.