Предварительно запланированный на 15 августа запуск работы кинотеатров снова отложен из-за ситуации по коронавирусу.
Минкульт Башкортостана отложил открытие кинотеатров
Согласно текущим планам, кинотеатры в Башкортостане откроются не раньше первого сентября – такое решение озвучили в Минкульте республики.
Важнейшим условием возобновления деятельности кинотеатров станет необходимость соблюдения установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций: интервалы между сеансами не менее получаса, в которые зал будет проветриваться и дезинфицироваться, а также ограниченное количество зрителей в зале для соблюдения социальной дистанции.
Российские кинотеатры прекратили работу 23 марта из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день в Уфе посмотреть кино можно только в автокинотеатре под открытым небом.
Зато билеты на автокино стоят дешевле обычных, да и от сеанса вас не отвлекут шуршащие чипсами соседи по ряду. Пара сеансов как раз пройдет в этот уикенд – о них вы можете почитать в нашей подборке развлечений на выходные.
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