В Уфе построят IT-квартал по примеру «Сколково» и «Иннополиса»

Под строительство Artimide выделят земельный участок в районе Забелье. Даты начала строительства и запуска проекта пока неизвестны.

Как ожидается, он станет центром притяжения научной мысли Башкортостана по примеру «Сколково» и «Иннополиса».

Такие центры привлекают талантливую молодежь со всего региона для развития цифровых продуктов по заказу предприятий республики и других регионов, в том числе с выходом на внешние рынки.