Идею строительства ИТ-квартала Artimide поддержал Радий Хабиров, план уже составлен ООО «Программные системы Атлансис».
В Уфе построят IT-квартал по примеру «Сколково» и «Иннополиса»
Под строительство Artimide выделят земельный участок в районе Забелье. Даты начала строительства и запуска проекта пока неизвестны.
Как ожидается, он станет центром притяжения научной мысли Башкортостана по примеру «Сколково» и «Иннополиса».
Такие центры привлекают талантливую молодежь со всего региона для развития цифровых продуктов по заказу предприятий республики и других регионов, в том числе с выходом на внешние рынки.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.