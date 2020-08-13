Будут ли рубить деревья на Советской площади в Уфе?

По мнению властей, убрать деревья необходимо, так как они уже старые и сильно повреждены. Мэрия подчеркивает, что главная причина вырубки – их состояние, а не реконструкция площади.

Кроме того, посадка деревьев не соответствует сегодняшним стандартам: дистанция между ними 1,5-2 метра вместо положенных семи, а также они растут слишком близко к проезжей части, зданиям и столбам.

10 июля главный архитектор Уфы Олег Байдин встретился с активистами и объяснил, что на месте старых деревьев высадят новые крупномеры.

Тем временем Институт развития городов Башкортостана пригласил своего эксперта, и тот пришел к выводу, что деревья действительно повреждены, в том числе строительной техникой, но при поверхностном осмотре нельзя определить, что они находятся в аварийном состоянии. Сейчас ИРГБ пытается получить результаты независимой экспертизы.

ИРГБ и активисты выступают за частичную и постепенную замену деревьев вместо полной вырубки.