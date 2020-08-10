В Уфе появится полноценный зоопарк

Как сообщает агентство «Башинформ», Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по Уфе поручил закрыть все передвижные зоопарки республики, так как это негуманно по отношению к животным.

«Ну плохо там животным, когда огромный медведь сидит в клетке три на три квадратных метра – это очень плохо. У нас в республике этого не должно быть», – сказал Хабиров.

При этом глава Башкортостана распорядился построить в Уфе большой современный зоопарк, где будут приемлемые условия для животных. Эта работа займет по меньшей мере четыре-пять лет.