Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 10 по 16 августа 2020 года.
С понедельника отключат воду в четырех районах Уфы
10 августа
Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 18.00:
Улица Высоковольтная – дом 8.
Улица Олимпийская – дома 1, 1а, 2, 3, 4, 6.
Улица Мелеузовская – дом 5.
10-11 августа
Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 10 августа до 2.30 11 августа:
Улица Айская – дома 75/2, 77/2, 79/1, 81/1, 85, 87, 89.
Улица 8 Марта – дома 3, 5/1, 5/3, 7, 7а, 12, 12/2, 12/3, 12 корпус 1, 14, 16, 18, 20.
Улица Харьковская – дом 101.
Улица 50-летия Октября – дом 34.
11-12 августа
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11.00 11 августа до 2.00 12 августа:
Улица Набережная – дома 11/2, 13.
Улица Баязита Бикбая – дома 42/1, 44.
Демский район, холодная и горячая вода, с 11.00 11 августа до 10.00 12 августа:
Улица Дагестанская – дома 10/1, 10/2, 12, 12/1, 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 16/2, 23, 25, 29, 35, 37, 39.
Улица Генерала Кусимова – дома 11, 15, 15/1, 15/2, 17, 17а, 19, 19/1.
Улица Мечтателей – дома 6, 8.
Улица Мусоргского – дом 25/1.
Улица Исследовательская – дом 26.
Улица Ухтомского – дом 12/1.
Улица Правды – дом 20/4.
12 августа
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Улица Интернациональная – дома 42, 121, 129/3.
Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 17.30:
Улица 50 лет СССР – дома 2, 4, 6, 8.
Улица Рихарда Зорге – дома 38/2а, 40/3.
13 августа
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 17.30:
Улица Рихарда Зорге – дома 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 30/1, 30/2.
13-14 августа
Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 13 августа до 10.00 14 августа:
Проспект Октября – дома 79/1, 79/2, 144а.
Улица Рихарда Зорге – дома 75/2, 77/1а.
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