С понедельника отключат воду в четырех районах Уфы

10 августа

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 18.00:

Улица Высоковольтная – дом 8.

Улица Олимпийская – дома 1, 1а, 2, 3, 4, 6.

Улица Мелеузовская – дом 5.

10-11 августа

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 10 августа до 2.30 11 августа:

Улица Айская – дома 75/2, 77/2, 79/1, 81/1, 85, 87, 89.

Улица 8 Марта – дома 3, 5/1, 5/3, 7, 7а, 12, 12/2, 12/3, 12 корпус 1, 14, 16, 18, 20.

Улица Харьковская – дом 101.

Улица 50-летия Октября – дом 34.

11-12 августа

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11.00 11 августа до 2.00 12 августа:

Улица Набережная – дома 11/2, 13.

Улица Баязита Бикбая – дома 42/1, 44.

Демский район, холодная и горячая вода, с 11.00 11 августа до 10.00 12 августа:

Улица Дагестанская – дома 10/1, 10/2, 12, 12/1, 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 16/2, 23, 25, 29, 35, 37, 39.

Улица Генерала Кусимова – дома 11, 15, 15/1, 15/2, 17, 17а, 19, 19/1.

Улица Мечтателей – дома 6, 8.

Улица Мусоргского – дом 25/1.

Улица Исследовательская – дом 26.

Улица Ухтомского – дом 12/1.

Улица Правды – дом 20/4.

12 августа

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Улица Интернациональная – дома 42, 121, 129/3.

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 17.30:

Улица 50 лет СССР – дома 2, 4, 6, 8.

Улица Рихарда Зорге – дома 38/2а, 40/3.

13 августа

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 17.30:

Улица Рихарда Зорге – дома 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 30/1, 30/2.

13-14 августа

Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 13 августа до 10.00 14 августа:

Проспект Октября – дома 79/1, 79/2, 144а.

Улица Рихарда Зорге – дома 75/2, 77/1а.