В Башкортостане запустят промышленное производство меда

При поддержке французских инвесторов Патрика Хоффмана и Антуана Менделовичи в республике создадут производственную базу на 50 тысяч пчелосемей и первую в России лабораторию качества с международной аккредитацией.

Будет организовано промышленное производства меда с выходом на международный рынок. Кроме того, генетики займутся сохранением бурзянской пчелы.

«Собранный в Башкортостане мед – уникальный продукт с исключительными вкусовыми и целебными свойствами. Наша задача – сохранить уникальные традиции, поддержать пчеловодство как отрасль и вывести ее на современный уровень», – написал Хабиров в соцсетях.