Перекрытие проезжей части на нескольких протяженных участках увеличит нагрузку на проспект Октября в пиковые часы.
В Уфе до осени ограничат движение транспорта по одной из улиц
Улицу Комсомольскую будут перекрывать с четвертого августа в связи с реконструкцией на следующих участках:
– от Хадии Давлетшиной до Бессонова – четыре полосы до первого сентября;
– от Округа Галле до Бессонова – четыре полосы до первого октября;
– от 50 лет СССР до Шафиева – две полосы до первого декабря.
По итогам реконструкции на Комсомольской появятся велодорожки, камеры видеонаблюдения и новые остановочные павильоны, также обновят освещение и дорожные указатели.
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