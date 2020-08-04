В Уфе до осени ограничат движение транспорта по одной из улиц

Улицу Комсомольскую будут перекрывать с четвертого августа в связи с реконструкцией на следующих участках:

– от Хадии Давлетшиной до Бессонова – четыре полосы до первого сентября;

– от Округа Галле до Бессонова – четыре полосы до первого октября;

– от 50 лет СССР до Шафиева – две полосы до первого декабря.

По итогам реконструкции на Комсомольской появятся велодорожки, камеры видеонаблюдения и новые остановочные павильоны, также обновят освещение и дорожные указатели.