В Башкортостане вступили в силу новые штрафы для автомобилистов

Правила в первую очередь коснутся водителей грузовиков: штрафы будут выписывать в случае если мусор, песок, земля и другие виды сыпучего груза не накрыты тентом и могут вывалиться из кузова на дорогу.

Также наказывать будут водителей, которые растаскивают по городу грязь с колес, сливают масло и топливо или моют автомобиль в непредназначенных для этого местах.

Суммы штрафов за подобные нарушения – от 500 до 1000 рублей для физических лиц, от четырех до семи тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 25 тысяч для юридических лиц.