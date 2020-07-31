В центре Уфы ограничили движение транспорта по двум улицам

До 15 октября будет ограничено движение транспорта по улице Мустая Карима от Коммунистической до парка имени Якутова в связи с капитальным ремонтом дороги.

Также 31 июля и первого августа будет перекрыта половина проезжей улицы Ленина от бульвара Ибрагимова до Революционной – меняют асфальтовое покрытие.

Кроме того, в центре города перекрыты участки улиц Гафури и Пушкина, там работы будут вестись до августа и октября.