Из-за частичного перекрытия улиц в в Ленинском и Советском районах города могут возникнуть пробки – стоит учесть это при планировании поездок в выходные.
В центре Уфы ограничили движение транспорта по двум улицам
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ufacity.info
До 15 октября будет ограничено движение транспорта по улице Мустая Карима от Коммунистической до парка имени Якутова в связи с капитальным ремонтом дороги.
Также 31 июля и первого августа будет перекрыта половина проезжей улицы Ленина от бульвара Ибрагимова до Революционной – меняют асфальтовое покрытие.
Кроме того, в центре города перекрыты участки улиц Гафури и Пушкина, там работы будут вестись до августа и октября.
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