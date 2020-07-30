В последние дни в Уфе начали проводить рейды на предмет соблюдения масочного режима в общественном транспорте: пассажиров без масок фотографируют, а на водителя составляют протокол.
В автобусы «Башавтотранса» теперь не пускают пассажиров без масок
При проверке автобус задерживается на 10-30 минут. Юридическое лицо по протоколу могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей.
Проверка наличия масок в «Башавтотрансе» теперь ложится на плечи кондукторов: человека без маски не будут обслуживать и попросят покинуть автобус.
Среди персонала предприятия уже проведены инструктажи. Автобус сдвинется с места только в том случае, если все пассажиры в салоне будут в масках.
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