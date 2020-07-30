В автобусы «Башавтотранса» теперь не пускают пассажиров без масок

При проверке автобус задерживается на 10-30 минут. Юридическое лицо по протоколу могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей.

Проверка наличия масок в «Башавтотрансе» теперь ложится на плечи кондукторов: человека без маски не будут обслуживать и попросят покинуть автобус.

Среди персонала предприятия уже проведены инструктажи. Автобус сдвинется с места только в том случае, если все пассажиры в салоне будут в масках.