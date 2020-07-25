Уфимцев приглашают на бесплатные экскурсии

С 29 июля экскурсии будут проходить еженедельно по средам и пятницам в 19.00 и 20.30.

Место встречи – Гостиный двор, арт-объект Terra Bashkiria. Предварительно надо записаться на экскурсию на сайте. Обязательные условия – ношение маски и соблюдение социальной дистанции.

«Приглашаем на прогулку по Уфе с профессиональным гидом. Маршрут экскурсии уникален. После наших пешеходных прогулок вы по-новому взглянете на Уфу.

Столица Башкирии является малой родиной для многих артистов, поэтов и спортсменов, чьи имена сегодня известны всему миру. Вместе с профессиональным гидом пройдетесь по тем улицам, по которым в свое время ходили Земфира, Шевчук и Рудольф Нуреев», – гласит анонс экскурсий на официальном сайте.