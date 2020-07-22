Перекрывать будут проезжую часть улицы Ленина на участке от бульвара Ибрагимова до Революционной каждый день с 22 по 27 июля с 22.00 до 6.00.

На сайте мэрии сказано, что движение ограничивается «в связи с производственной необходимостью, в целях качественной, беспрепятственной организации работ». Характер этих работ не указан.

В центре города также перекрыты участки улиц Гафури и Пушкина, там работы будут вестись до августа и октября.