Мэрия Уфы опубликовала график и схему перекрытия одной из улиц. Ограничивать движение транспорта будут с вечера до утра.
В центре Уфы будут по графику закрывать одну из улиц
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ufacity.info
Перекрывать будут проезжую часть улицы Ленина на участке от бульвара Ибрагимова до Революционной каждый день с 22 по 27 июля с 22.00 до 6.00.
На сайте мэрии сказано, что движение ограничивается «в связи с производственной необходимостью, в целях качественной, беспрепятственной организации работ». Характер этих работ не указан.
В центре города также перекрыты участки улиц Гафури и Пушкина, там работы будут вестись до августа и октября.
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