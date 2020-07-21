В Уфе открылся новый автокинотеатр «Три шурупа»

Официальное открытие состоялось 20 июля. На первый показ были приглашены дети из детских домов и воспитывающиеся в приемных семьях, а также другие гости.

Общая стилистика автокинотеатра выдержана в стиле Pin-Up, и в честь его открытия состоялся автопробег: по улицам города на ретроавтомибилях проехали девушки, одетые в стиле Pin-Up. До прибытия на площадку кинотеатра ретро-кортеж остановился в парке Победы, возле фонтана «Танцующие журавли» и на Горсовете.

21 июля в «Трех шурупах» пройдет показ мелодраматичной комедии Джона Лукаса и Скотта Мура «Окей, Лекси!» (22.00) и французской драмы «1+1», основанной на реальных событиях. Расписание остальных сеансов на ближайшее время мы публиковали ранее.