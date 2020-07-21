Автокинотеатр расположился в парке имени Мажита Гафури, на месте, где установлена площадка для картинга. В нем уже есть миниатюрный фуд-корт и все необходимое для комфортного просмотра фильмов.
В Уфе открылся новый автокинотеатр «Три шурупа»
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instagram.com/trishurupa.kino
Официальное открытие состоялось 20 июля. На первый показ были приглашены дети из детских домов и воспитывающиеся в приемных семьях, а также другие гости.
Общая стилистика автокинотеатра выдержана в стиле Pin-Up, и в честь его открытия состоялся автопробег: по улицам города на ретроавтомибилях проехали девушки, одетые в стиле Pin-Up. До прибытия на площадку кинотеатра ретро-кортеж остановился в парке Победы, возле фонтана «Танцующие журавли» и на Горсовете.
21 июля в «Трех шурупах» пройдет показ мелодраматичной комедии Джона Лукаса и Скотта Мура «Окей, Лекси!» (22.00) и французской драмы «1+1», основанной на реальных событиях. Расписание остальных сеансов на ближайшее время мы публиковали ранее.
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