В Башкортостане будут вводить новые официальные пляжи

На сегодняшний день в республике насчитывается 86 официальных пляжей, по этому показателю Башкортостан лидирует в ПФО, но этим летом места все равно не хватало, особенно в период аномальной жары.

20 июля на совещании в правительстве глава республики поручил увеличивать количество официальных пляжей хотя бы на один-два в год. Это подразумевает не только уборку территории и очистку дна, но и организацию работы спасателей на пляже.

За последнюю неделю в Башкортостане 35 человек погибло при купании, 70% из них – мужчины. Еще четыре человека разыскиваются спасателями и волонтерами.