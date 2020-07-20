Когда в Башкортостане откроют парки аттракционов?

С 2018 года за состояние аттракционов отвечают органы Ростехнадзора, проверки ужесточились и несчастных случаев в парках стало меньше.

В текущем году проверки также перенесли на середину лета. На 20 июля более 50% парков Башкортостана уже проверено, однако дата открытия до сих пор неизвестна.

Глава республики Радий Хабиров поручил обсудить этот вопрос с Роспотребнадзором. Не исключено, что в скором времени будет принято решение об открытии парков, так как на большинстве аттракционов возможно соблюдение социальной дистанции.