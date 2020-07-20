«Высшая школа экономики» займется разработкой проекта единого парковочного пространства Уфы. В скором времени автомобилистов ждут большие изменения.
Парковку на нескольких улицах Уфы сделают платной
Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на мэрию города, по этому проекту будет разработана муниципальная программа развития автопарковок в Уфе. Именно этот документ должен определить, где и на каких условиях можно будет оставлять автомобили.
На нескольких улицах города парковку сделают платной – сейчас такая практика распространена в столицах многих стран. В Москве на некоторых участках тариф в дневное время составляет до 380 рублей в час.
На сегодняшний день в Уфе 167,6 тысяч парковочных мест, это в три раза меньше автопарка, насчитывающего 505 тысяч автомобилей.
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