Парковку на нескольких улицах Уфы сделают платной

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на мэрию города, по этому проекту будет разработана муниципальная программа развития автопарковок в Уфе. Именно этот документ должен определить, где и на каких условиях можно будет оставлять автомобили.

На нескольких улицах города парковку сделают платной – сейчас такая практика распространена в столицах многих стран. В Москве на некоторых участках тариф в дневное время составляет до 380 рублей в час.

На сегодняшний день в Уфе 167,6 тысяч парковочных мест, это в три раза меньше автопарка, насчитывающего 505 тысяч автомобилей.