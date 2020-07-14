В Уфе отремонтируют бульвар Ибрагимова

14 июля заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов сообщил о том, что в скором времени рабочие приступят к ремонту дорожного полотна на бульваре Ибрагимова.

На сегодняшний день проводится госэкспертиза по капитальному ремонту этого участка, работы начнутся «примерно в августе-сентябре» 2020 года. Во время проведения работ движение транспорта по бульвару Ибрагимова будет затруднено.

Сейчас по этому нацпроекту ремонтируют улицу Мажита Гафури на участке от Коммунистической до Выгонной, работы завершены примерно на 30%. Обустраивается техническая полоса, меняются бордюры и обновляются тротуары. Всего до конца года планируют отремонтировать 22 участка дорог, на пяти из них ремонт уже завершен.