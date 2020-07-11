Опасна ли вода в фонтане «Танцующие журавли»?

Вода в фонтане «Танцующие журавли» берется из городского водопровода и фильтруется, так что она абсолютно чистая, но ее дополнительно хлорируют, что делает ее непригодной для питья.

Из-за несоблюдения порядка вокруг фонтана мэрия города вынуждена установить около фонтана информационные таблички с правилами поведения и просит отдыхающих соблюдать их.

В частности, на территорию фонтана запрещается заезжать на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения, а также заходить с домашними животными.