Открытию фонтана пешеходного «Танцующие журавли» в уфимском сквере больше всех обрадовались дети: каждый день сотни детей пробегают под струями холодной воды и даже пьют ее.
Опасна ли вода в фонтане «Танцующие журавли»?
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Вода в фонтане «Танцующие журавли» берется из городского водопровода и фильтруется, так что она абсолютно чистая, но ее дополнительно хлорируют, что делает ее непригодной для питья.
Из-за несоблюдения порядка вокруг фонтана мэрия города вынуждена установить около фонтана информационные таблички с правилами поведения и просит отдыхающих соблюдать их.
В частности, на территорию фонтана запрещается заезжать на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения, а также заходить с домашними животными.
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